Сб, 25.07.2020
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  • Полиция просит помощи добровольцев в поисках пропавшего в лесу 69-летнего Михаила

Полиция просит помощи добровольцев в поисках пропавшего в лесу 69-летнего Михаила

Михаил.

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поисках 69-летнего Михаила, который 23 июля отправился в лес в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина и до сих пор не вернулся домой. 

Полиция ждет в воскресенье 26 июля волонтеров для участия в поисках в двух точках:

  • в 9 часов утра перед отделением полиции в Раквере
  • в 9:30 утра перед отделением полиции в Тапа

Поисками будет руководить Раквереский региональный полицейский Марго Кукк, у которого при необходимости можно получить дополнительную информацию по телефону 529 4242.

«Мы рекомендуем всем добровольцам одеться в зависимости от погоды, взять с собой мобильный телефон с заряженной батареей и бутылку воды».- говорится в сообщении пресс-секретаря полиции.

Когда Михаил вышел из дома, на нем были серая куртка, синий комбинезон и шапка с сеткой от комаров.

Еще вчера вечером он звонил своим близким из леса Лехтсе в волости Тапа, но прибывший в лес патруль не смог установить его местонахождения. В поисках Михаила был задействован вертолет Департамента полиции и погранохраны, но, к сожалению, и эти поиски не принесли результатов. 

Вероятно, аккумулятор мобильного телефона Михаила разрядился, поэтому телефон выключен и его местонахождение позиционировать не удается. 

По словам участкового Раквереского отделения полиции Мартина Микола, в субботу утром к поискам Михаила привлечены служебные собаки, охотники и добровольцы. Помощь  запросили и у Сил обороны в Тапа. Используется также дрон, в субботу к поискам подключаются полицейские, добровольцы и второй вертолет Департамента полиции и погранохраны. 

Всех, кто видел Михаила или имеет информацию о его возможном местонахождении, полиция просит сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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