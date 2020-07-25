Полиция просит помощи добровольцев в поисках пропавшего в лесу 69-летнего Михаила

Полиция ждет в воскресенье 26 июля волонтеров для участия в поисках в двух точках:

в 9 часов утра перед отделением полиции в Раквере

в 9:30 утра перед отделением полиции в Тапа

Поисками будет руководить Раквереский региональный полицейский Марго Кукк, у которого при необходимости можно получить дополнительную информацию по телефону 529 4242.

«Мы рекомендуем всем добровольцам одеться в зависимости от погоды, взять с собой мобильный телефон с заряженной батареей и бутылку воды».- говорится в сообщении пресс-секретаря полиции.

Когда Михаил вышел из дома, на нем были серая куртка, синий комбинезон и шапка с сеткой от комаров.

Еще вчера вечером он звонил своим близким из леса Лехтсе в волости Тапа, но прибывший в лес патруль не смог установить его местонахождения. В поисках Михаила был задействован вертолет Департамента полиции и погранохраны, но, к сожалению, и эти поиски не принесли результатов.

Вероятно, аккумулятор мобильного телефона Михаила разрядился, поэтому телефон выключен и его местонахождение позиционировать не удается.

По словам участкового Раквереского отделения полиции Мартина Микола, в субботу утром к поискам Михаила привлечены служебные собаки, охотники и добровольцы. Помощь запросили и у Сил обороны в Тапа. Используется также дрон, в субботу к поискам подключаются полицейские, добровольцы и второй вертолет Департамента полиции и погранохраны.