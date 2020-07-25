Уже два дня не может выбраться из леса: полиция ищет потерявшегося 69-летнего Михаила

Когда Михаил вышел из дома, на нем были серая куртка, синий комбинезон и шапка с сеткой от комаров.

Еще вчера вечером он звонил своим близким из леса Лехтсе в волости Тапа, но прибывший в лес патруль не смог установить его местонахождения. В поисках Михаила был задействован вертолет Департамента полиции и погранохраны, но, к сожалению, и эти поиски не принесли результатов.

Вероятно, аккумулятор мобильного телефона Михаила разрядился, поэтому телефон выключен и его местонахождение позиционировать не удается.

По словам участкового Раквереского отделения полиции Мартина Микола, в субботу утром к поискам Михаила привлечены служебные собаки, охотники и добровольцы. Помощь запросили и у Сил обороны в Тапа. Используется также дрон, в субботу к поискам подключаются полицейские, добровольцы и второй вертолет Департамента полиции и погранохраны.