Сб, 25.07.2020
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  • Уже два дня не может выбраться из леса: полиция ищет потерявшегося 69-летнего Михаила

Уже два дня не может выбраться из леса: полиция ищет потерявшегося 69-летнего Михаила

Mikhail

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поисках 69-летнего Михаила, который 23 июля отправился в лес в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина и до сих пор не вернулся домой. 

Когда Михаил вышел из дома, на нем были серая куртка, синий комбинезон и шапка с сеткой от комаров.

Еще вчера вечером он звонил своим близким из леса Лехтсе в волости Тапа, но прибывший в лес патруль не смог установить его местонахождения. В поисках Михаила был задействован вертолет Департамента полиции и погранохраны, но, к сожалению, и эти поиски не принесли результатов. 

Вероятно, аккумулятор мобильного телефона Михаила разрядился, поэтому телефон выключен и его местонахождение позиционировать не удается. 

По словам участкового Раквереского отделения полиции Мартина Микола, в субботу утром к поискам Михаила привлечены служебные собаки, охотники и добровольцы. Помощь  запросили и у Сил обороны в Тапа. Используется также дрон, в субботу к поискам подключаются полицейские, добровольцы и второй вертолет Департамента полиции и погранохраны. 

Всех, кто видел Михаила или имеет информацию о его возможном местонахождении, полиция просит сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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