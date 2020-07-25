Уровень ожирения во всем мире может возрасти из-за пандемии коронавируса

Исследователь психологии потребления Джим Сваффилд и его коллеги провели эксперимент с 564 участниками, чтобы изучить взаимосвязь между стрессовыми воздействиями окружающей среды и желанием есть.

Участникам были показаны изображения 30 продуктов питания, и было предложено оценить, насколько они желали каждый из них. Затем испытуемых попросили прочитать один из шести сценариев, описывающих чьи-то текущие условия жизни.

Каждая история рассказывала о человеке, живущем в «безопасных» или «суровых» условиях, и вращалась вокруг ситуации, связанной с социальной поддержкой, экономическими перспективами или физической безопасностью. После прочтения историй, участников снова попросили оценить, насколько желательным был каждый продукт.

Психологи обнаружили, что с ростом финансового стресса увеличивается желание есть.

Сваффилд объяснил, что когда мы испытываем стресс, наш организм вырабатывает кортизол, гормон стресса. Кортизол запускает перекачку крови к большим мышцам, готовясь к реакции «бей или беги». В состоянии стресса, тела посылают сигнал есть больше.

«Это нормальный ответ», - сказал он. «В суровых условиях обычно наблюдается нехватка продовольствия. И животные, и люди неосознанно ощущают или воспринимают сигналы из окружающей среды, которые говорят им, что их состояние ухудшается».

Многие животные испытывают неосознанную тягу к перееданию, например, медведь, прежде чем он впадает в спячку.