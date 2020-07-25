Уровень ожирения во всем мире может возрасти из-за пандемии коронавируса

По мере того, как усиливается финансовый стресс, растет и стремление к всевозможным вредным продуктам, согласно исследованию Университета Альберты. Пандемия коронавируса повысит уровень ожирения, особенно среди тех, кто потерял работу, передает MedikForum.
Исследователь психологии потребления Джим Сваффилд и его коллеги провели эксперимент с 564 участниками, чтобы изучить взаимосвязь между стрессовыми воздействиями окружающей среды и желанием есть.
Участникам были показаны изображения 30 продуктов питания, и было предложено оценить, насколько они желали каждый из них. Затем испытуемых попросили прочитать один из шести сценариев, описывающих чьи-то текущие условия жизни.
Каждая история рассказывала о человеке, живущем в «безопасных» или «суровых» условиях, и вращалась вокруг ситуации, связанной с социальной поддержкой, экономическими перспективами или физической безопасностью. После прочтения историй, участников снова попросили оценить, насколько желательным был каждый продукт.
Психологи обнаружили, что с ростом финансового стресса увеличивается желание есть.
Сваффилд объяснил, что когда мы испытываем стресс, наш организм вырабатывает кортизол, гормон стресса. Кортизол запускает перекачку крови к большим мышцам, готовясь к реакции «бей или беги». В состоянии стресса, тела посылают сигнал есть больше.
«Это нормальный ответ», - сказал он. «В суровых условиях обычно наблюдается нехватка продовольствия. И животные, и люди неосознанно ощущают или воспринимают сигналы из окружающей среды, которые говорят им, что их состояние ухудшается».
Многие животные испытывают неосознанную тягу к перееданию, например, медведь, прежде чем он впадает в спячку.
Исследователи также рассмотрели влияние стресса, связанного с плохой социальной поддержкой и опасениями по поводу физической безопасности. Они обнаружили, что плохие сети поддержки и проблемы с физической безопасностью фактически снижают аппетит.