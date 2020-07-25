Сколько стоит ресторан "Каспий"?

Выставлен на продажу дом в Ласнамяэ по адресу Паэ, 20. На первом этаже двухэтажного коммерческого здания находятся небольшие магазины, а на втором - любимый многими ресторан кавказской кухни Kaspi.
Объявление о продаже дома находится на портале недвижимости KV.EE. Из объявления не ясно, сохранится ли ресторан после продажи объекта, хотя обычно при смене собственника действующий договор аренды не теряет своей силы.
Общая площадь здания - 623 м², площадь земельного участка, имеющего коммерческое назначение - 1146 м². Цена предложения - 795 000 евро.