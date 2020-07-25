Сб, 25.07.2020
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  • Собаке, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, помогает восстановиться заботливая семья

Видео ⟩ Собаке, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, помогает восстановиться заботливая семья

Заботливые хозяева помогают Арине восстанавливаться.

ФОТО: Facebook/скриншот видео

Собака Арина, тяжело пострадавшая в аварии на Лаагна-теэ, с помощью своих заботливых хозяев идет на поправку, сообщил хорошую новость на своей странице в Facebook зоозащитник Хейки Валнер.

Арина, у которой из-за травмы позвоночника на спине горб как у верблюда, тренируется с помощью заботливой семьи.

По словам Валнера, врачи не видят необходимости в новой операции. «Честно говоря, от заботы этой семьи и борьбы за свою собаку даже у суровых мужчин будут глаза на мокром месте, - поделился защитник животных. - Тренировки проходят как в клинике, так и в домашних условиях».

Расписанный врачами план тренировок, то есть руководство по домашнему лечению выполняется, и Валнер считает, что это делается с большим удовольствием: «Кажется, сама Арина радуется от движений».

Хозяйка Арины продемонстрировала, как проходят ее тренировки в домашних условиях:

Тяжелая авария произошла на Лаагна-теэ вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, которым управлял 20-летний молодой мужчина, на огромной скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку: два человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

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