Видео ⟩ Собаке, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, помогает восстановиться заботливая семья

Арина, у которой из-за травмы позвоночника на спине горб как у верблюда, тренируется с помощью заботливой семьи.

По словам Валнера, врачи не видят необходимости в новой операции. «Честно говоря, от заботы этой семьи и борьбы за свою собаку даже у суровых мужчин будут глаза на мокром месте, - поделился защитник животных. - Тренировки проходят как в клинике, так и в домашних условиях».

Расписанный врачами план тренировок, то есть руководство по домашнему лечению выполняется, и Валнер считает, что это делается с большим удовольствием: «Кажется, сама Арина радуется от движений».

Хозяйка Арины продемонстрировала, как проходят ее тренировки в домашних условиях: