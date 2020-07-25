Популярный в Эстонии метод полива огорода привел в восторг иностранцев

Садоводы Эстонии привыкли собирать дождевую воду в бочки, а затем, набирая ее в лейки, поливать свои сады и огороды. Однако выяснилось, что для иностранцев это – абсолютно неизвестный и совершенно инновационный подход к поливу.

В Соединенных Штатах садоводческие интернет-порталы, призывая к экономии воды, ухватились за известную нам с незапамятных времен идею, чтобы затем, как они пишут, «переработать» дождевую воду. Один из таких порталов - The Spruce – даже публикует подробную инструкцию, как изготовить специальные контейнеры для сбора дождевой воды.

В Америке для полива садов и огородов используют большей частью водопроводную воду, а метод полива дождевой водой, который является более экологичным и экономичным, обычному садоводу неизвестен.