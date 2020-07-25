Сб, 25.07.2020
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  • Популярный в Эстонии метод полива огорода привел в восторг иностранцев

Популярный в Эстонии метод полива огорода привел в восторг иностранцев

ФОТО: pixabay.com

Метод полива растений, издавна популярный в Эстонии, поразил иностранных садоводов, которые сочли его потрясающим, удивительным и вообще инновационным, пишет Kodustiil.

Садоводы Эстонии привыкли собирать дождевую воду в бочки, а затем, набирая ее в лейки, поливать свои сады и огороды. Однако выяснилось, что для иностранцев это – абсолютно неизвестный и совершенно инновационный подход к поливу.

В Соединенных Штатах садоводческие интернет-порталы, призывая к  экономии воды, ухватились за известную нам с незапамятных времен идею, чтобы затем, как они пишут, «переработать» дождевую воду. Один из таких порталов - The Spruce – даже публикует подробную инструкцию, как изготовить специальные контейнеры для сбора дождевой воды.  

В Америке для полива садов и огородов используют большей частью водопроводную воду, а метод полива дождевой водой, который является более экологичным и экономичным, обычному садоводу неизвестен.

В Эстонии, однако, это обычное дело, и мало кто из садоводов не собирает дождевую воду для полива. 

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