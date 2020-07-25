В Швеции таксист преднамеренно въехал в толпу: есть пострадавшие

В Бурлэнге, Швеция, в ночь на субботу в толпу въехал водитель такси, четыре человека пострадали, один из них - серьезно, сообщили в полиции, передает Postimees.
Считается, что это был умышленный поступок. Водитель такси был арестован на месте происшествия, он подозревается в покушении на убийство.
«Мы расследуем возможность того, что его целью было сбить конкретного человека», - сказал представитель полиции Матс Охман.
Из четырех пострадавших троих доставили в больницу - мужчину, которому около 35 лет, мужчину старше 50 лет и девушку, которой около 18 лет.
По словам полиции, находившиеся на месте происшествия люди задержали таксиста, вытащив его из автомобиля. Полиция пока не согласилась прокомментировать возможные мотивы поступка таксиста.