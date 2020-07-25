Сб, 25.07.2020
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В Швеции таксист преднамеренно въехал в толпу: есть пострадавшие

Шведская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

В Бурлэнге, Швеция, в ночь на субботу в толпу въехал водитель такси, четыре человека пострадали, один из них - серьезно, сообщили в полиции, передает Postimees.

Считается, что это был умышленный поступок. Водитель такси был арестован на месте происшествия, он подозревается в покушении на убийство.

«Мы расследуем возможность того, что его целью было сбить конкретного человека», - сказал представитель полиции Матс Охман.

Из четырех пострадавших троих доставили в больницу - мужчину, которому около 35 лет, мужчину старше 50 лет и девушку, которой около 18 лет.

По словам полиции, находившиеся на месте происшествия люди задержали таксиста, вытащив его из автомобиля. Полиция пока не согласилась прокомментировать возможные мотивы поступка таксиста.

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