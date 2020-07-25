В Швеции таксист преднамеренно въехал в толпу: есть пострадавшие

Считается, что это был умышленный поступок. Водитель такси был арестован на месте происшествия, он подозревается в покушении на убийство.

«Мы расследуем возможность того, что его целью было сбить конкретного человека», - сказал представитель полиции Матс Охман.

Из четырех пострадавших троих доставили в больницу - мужчину, которому около 35 лет, мужчину старше 50 лет и девушку, которой около 18 лет.