До и после ⟩ Шесть идей, как превратить убитую хрущевку в квартиру мечты

Эти решения взяты порталом InMyRoom из реальных проектов. Если у вас есть такая же неотремонтированная хрущевка, возможно, вы найдете ниже полезные варианты, и некоторые из них вам даже захочется повторить.
Тесные хрущевки с маленькими кухнями и низкими потолками можно превратить в комфортные и по-настоящему красивые квартиры. Этими идеями легко воспользоваться.
1. Из двушки с тесными комнатами — просторную студию
Хотите превратить маленькую квартиру в просторную студию? Владелец двушки в хрущевке сделал ставку на открытое пространство — все внутренние перегородки были не несущими, поэтому демонтировать их не составило труда. При желании спальню можно изолировать при помощи раздвижных дверей.
2. Ставка на скандинавский стиль
Что делать, если у вас темная и тесная хрущевка и всего два месяца на ремонт? Владельцы этой квартиры, например, чтобы уложиться в небольшой бюджет и получить светлое и стильное пространство, сделали ставку на скандинавский стиль. Интерьер дополнили кирпичная стена и винтажная мебель.
3. Выжать максимум из четырехметровой кухни
Просто объедините ее с гостиной, как сделали авторы этого проекта. Стол заменили барной стойкой, но с раскладной столешницей — при желании здесь поместятся с удобством до пяти человек. Столешницу также легко использовать как рабочую зону.
4. Мебель-трансформер и встроенные решения
Как разместить все необходимое на 29 квадратных метрах? Выбирайте мебель-трансформер и встроенные решения, как дизайнер этого проекта. Диван превращается в кровать, шкаф в рабочее место, а панель для телевизора в еще одно спальное место.
5. Продуманное зонирование
Возможно ли разместить на 30 квадратных метрах кухню, гостиную, спальню и удобные системы хранения? Планировку в этом проекте оставили от прежних владельцев квартиры и сделали ставку на продуманное зонирование. Так, кухня от гостиной визуально отделяется с помощью отделки пола и барной стойкой, а зона спальни от гостиной — раздвижной перегородкой.
6. Грамотная перепланировка
Попробуйте превратить типовую двушку площадью 42 квадратных метра в уютную и современную квартиру с помощью перепланировки. На небольшой площади легко поместится изолированная спальня, просторная зона кухни-гостиной, объединенный санузел и вместительная гардеробная.