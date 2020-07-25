Испанский пляж. ФОТО: NACHO DOCE/REUTERS

В то время как многие страны мира постепенно снимают ограничения, число новых случаев Covid-19 продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Власти Испании вводят новые ограничения, а в России число новых заражений несколько выросло, хотя власти объясняют это увеличением объемов тестирования.

В пятницу ВОЗ сообщила, что за последние сутки было зарегистрировано более 284 тыс. новых больных Covid-19. В тот же день зафиксировали самое большое с 30 апреля число смертей от коронавируса - скончались 9753 человека.

В Каталонии закрывают ночные клубы

В Испании через месяц после отмены локдауна снова вводят ограничения в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти страны опасаются, что страну может охватить вторая волна эпидемии.

В пятницу испанский министр здравоохранения Сальвадор Илья сообщил о более чем 900 новых случаях заражения за последние сутки.

Власти Каталонии в связи с ростом числа инфицированных распорядились приостановить работу всех ночных клубов в регионе.

Большинство новых заболевших - работники ферм и посетители ночных клубов. Многие также заражаются во время семейных торжеств и встреч с друзьями и родственниками.

Рост заболеваемости Covid-19 в Испании вызвал обеспокоенность в Париже. Власти Франции рекомендовали гражданам страны по возможности воздержаться от поездок в Каталонию. Норвегия, в свою очередь, объявила о введении карантина для прибывающих в страну из Испании.

Франция: тесты для прилетающих

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил о введении обязательного тестирования на коронавирус для приезжающих во Францию из 16 государств: США, Бразилии, Алжира, Бахрейна, Израиля, Индии, ЮАР, Кувейта, Катара, ОАЭ, Омана, Панамы, Перу, Сербии, Турции и Мадагаскара.

Въезд туристов из этих стран во Францию запрещен, поэтому, как пояснил премьер-министр, тестирование будут проходить французы, вернувшиеся из государств этого списка, а также граждане этих стран, постоянно проживающие во Франции. Те, у кого тест будет положительным, должны будут провести две недели на карантине.

Решение об обязательном тестировании приезжих было принято на фоне роста заболеваемости Covid-19 во Франции.

По данным министерства здравоохранения страны, в последние дни регистрируется по тысяче новых случаев за сутки.

Южная Корея: заболели российские моряки

В Южной Корее за минувшие сутки было выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом - это самый высокий показатель за последние три месяца. Большая часть новых случаев заражения - “завозные”, и только 27 заболевших из 113 в последние недели никуда не выезжали.

Covid-19 обнаружен у как минимум у 23 российских моряков с рыболовецкого судна “Петр Первый”, пришвартованного в порту южнокорейского города Пусан.

Генконсульство России в Южной Корее ранее на этой неделе сообщило, что заболевшие российские моряки будут госпитализированы. Также стало известно, что положительный тест на коронавирус - у одного из южнокорейских рабочих, участвовавших в ремонте российского судна.

На этой неделе домой также вернулись 293 гражданина Южной Кореи, работавшие в Ираке. У многих из них диагностирован Covid-19.

Трамп хочет снизить цены на рецептурные препараты

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа, которые призваны способствовать снижению цен на рецептурные препараты в США. Подписанные Трапом документы разрешают делать скидки на такие лекарства, а также позволяют ввоз аналогичных более дешевых лекарственных средств из-за рубежа.

Во вторник Трамп встретится с главами американских фармацевтических компаний, однако решение президента уже раскритиковали некоторые фармацевты и аналитики. По мнению критиков, предусмотренные Трапом меры не будут эффективными и не приведут к значительному снижению цен на лекарства.

Кроме того, критики этого решения Трампа отмечают, что ставка на недорогие аналоги препаратов в конечном итоге ставит под угрозу здоровье американцев. Эксперты также сомневаются, что предусмотренные Трапом меры по снижению цен на лекарства будут реализованы до президентских выборов в ноябре этого года, поскольку исполнительные указы президента могут быть оспорены в суде.

Жители США тратят на лекарства в среднем вдвое больше, чем другие развитые страны мира. По данным доклада ОЭСР (клуба богатых стран) в 2015 году британцы в среднем купили лекарств на 497 долларов, а американцы - на 1162 доллара.

Россия: заболевших больше, чем вчера

В России за последние сутки выявлен 5871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 60 больше, чем за предыдущие сутки.

Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 806 720. За минувшие сутки скончались 146 человек с диагностированным Covid-19. Общее число смертей с начала эпидемии в России составило 13 192.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (648), Свердловской области (251) и Ханты-Мансийском автономном округе (193).

В пятицу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти тестируют на коронавирус больше людей, поэтому статистика заражений растет. "Сегодня записалось на тестирование около 50 тыс. человек, это большой объем, - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1". - Я думаю, что это постепенно будет нарастать в силу того, что многие будут приезжать из-за границы, им придется проходить тестирование".

В Англии открываются бассейны и фитнес-клубы

В Англии с субботы начинают открываться крытые бассейны, фитнес-клубы и спортивные объекты. Предположительно около трети спортзалов не сможет возобновить работу из-за финансовых потерь, понесенных в результате вынужденного простоя.

Открывающиеся фитнес-залы, бассейны и спортивные объекты должны будут соблюдать строгие санитарные нормы: число посетителей, одновременно находящихся в зале, будет ограничено, все посетители и сотрудники обязаны сохранять социальную дистанцию. Кроме того, клубы должны будут позаботиться о вентиляции помещения.

Спортивные объекты на открытом воздухе работают в Англии с 4 июля.

Тренажерные залы уже открылись в Северной Ирландии, а в Уэльсе и Шотландии эти объекты пока по-прежнему закрыты.

Власти Британии в очередной раз напомнили жителям страны, что лишний вес значительно повышает риск тяжелого течения Covid-19.