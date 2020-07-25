"Интер" рассчитывает убедить Лионеля Месси впервые в карьере сменить команду

Контракт 33-летнего Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года и стороны пока не договорились о продлении соглашения. Миланцы рассчитывают заполучить Месси бесплатно по истечении его контракта с учетом непростой атмосферы, царящей сейчас в "Барселоне", передает NEWSru.com.

Подчеркивается, что отец Месси переносит весь свой бизнес в Милан и уже приобрел дом в этом городе.

Финансовые запросы Месси чрезвычайно высоки (он зарабатывает примерно 50 млн евро в год), однако владельцы итальянского клуба рассчитывают, что смогут компенсировать расходы на его контракт за счет спонсоров и огромного имиджевого интереса к клубу, который пробудит бы этот трансфер.

В начале апреля аргентинские СМИ уже сообщали об интересе "Интера" к Месси, но футболист опроверг эту информацию.

Лионель Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор хранит верность "сине-гранатовым", с которыми выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.