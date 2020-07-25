Тайские сборщики ягод все-таки приедут в Финляндию

В частности, работодатели должны гарантировать определенный уровень зарплат, а также сделать все возможное для того, чтобы работники не подвергались риску заражения коронавирусом. Работники, в свою очередь, должны будут находиться на двухнедельном карантине по возвращении на родину.

Исполнительный директор финской фирмы по переработке ягод Polarica Юкка Кристо сожалеет о том, что с точки зрения сбора морошки решение было принято слишком поздно, но урожай черники и брусники еще можно спасти.

Потребность финских предприятий в лесных ягодах ежегодно составляет 10-20 млн кг. Уже на протяжении многих лет ягоды собирают в основном сборщики из Таиланда.