Прибыль Leibur в прошлом году существенно выросла

Согласно отчету предприятия за хозяйственный год, доходы по выпуску хлеба, выпечки и хлебобулочных изделий без консервантов в прошлом году составили почти 24,5 млн евро, а по розничной продаже хлебобулочных изделий, тортов, муки и кондитерских изделий 100 000 евро.

Из всего объема оборота компании 13,5 млн евро выручки пришлось на Эстонию, 8,3 млн на Финляндию, 1,4 млн евро на Швецию, 712 900 евро на Латвию, 586 000 евро на Литву и 108 500 евро на другие страны ЕС.

В прошлом году средняя численность работников сократилась на шесть до 198 человек, расходы на оплату труда увеличились на 5 процентов до 3,2 млн евро. Члены правления компании в отчетном году получили в общей сложности 100 000 евро, что соответствует сумме, полученной в предыдущем году.

Leibur решил выплатить в прошлом финансовом году 7,4 млн евро дивидендов. Нераспределенная прибыль составила на отчетную дату 62,7 млн евро.

В 2019 году AS Leibur инвестировала 700 000 евро в обновление технологий, в 2020 году крупных инвестиций не планируется.

Основным видом деятельности AS Leibur является производство и реализация свежих, предварительно выпеченных и замороженных хлебобулочных изделий. Leibur является частью группы Lantmännen Unibake, основной деятельностью которой является производство и реализация свежих и замороженных хлебобулочных изделий в Европе, Австралии и США.

Lantmännen Unibake является частью шведского сельскохозяйственного кооператива Lantmännen ek för. Самые известные бренды Leiburi на рынке Эстонии - это Rukkipala, Leiburi Röst, Leiburi Ruks и Leiburi Kuldne.