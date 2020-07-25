Ограничения на ночную продажу алкоголя в Таллинне откладываются

План Таллинна ограничить ночную продажу алкоголя в развлекательных учреждениях, видимо, откладывается на следующий год, поскольку из-за коронакризиса городское собрание не успело обсудить проект, пишет ERR.
Осенью прошлого года горуправа Таллинна одобрила проект, запрещающий продажу алкоголя в городских барах, ночных клубах, пабах и других развлекательных заведениях с двух часов ночи до шести утра на неделе и на выходных с трех часов ночи до семи утра.
Согласно проекту, ограничения вступили бы в силу с первого октября, но из-за связанной с коронакризисом паузы собрание не будет обсуждать проект до сентября, что делает весьма вероятным, что ограничения вступят в силу только в новом году.
Председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик (Центристская партия) сказал ERR, что этой темой следует заниматься дальше: «Я более чем уверен, что в Таллинне эта такая тема, которая нуждается в регуляции и с этим точно нужно идти вперед».
По словам председателя фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Кристена Михала, эту идею нельзя назвать хорошей: «Настоящая проблема может заключаться в том, что бар, развлекательное заведение или ресторан мешают своим соседям, но в этом случае горуправа должна начать заниматься этим и решить проблему соседей, побеседовав с этим учреждением, при необходимости принять меры, а не говорить, что это проблема всех остальных», - сказал Михал, добавив, что в нынешней экономической ситуации введение дополнительный ограничений неразумно.