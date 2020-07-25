Большой юбилей: в Пыльвамаа сотни автомобилей «Лада» предстали во всей ретрокрасе

Сначала участвовать собиралось более сотни машин, но в итоге набралось две сотни. Участвовали как тюнингованные автомобили, так и машины, восстановленные до первоначального состояния.

Приехавший из Пярну на красных «Жигулях» VAZ 2103 1975-го года Мартин Вельдманн сказал, что при изготовлении сидений для автомобиля он позаботился о том, чтобы оно было из материала, на котором удобно ездить в жаркую погоду. Он является членом клуба Lada Ride, который занимается этими автомобилями и собирается раз в месяц.

Вельдманн сказала, что примерно на 90 процентов автомобиль все же является оригиналом. «Он действительно перекрашен, но сиденья и интерьер оригинальные. Я пытался сохранить безделушки. На спине есть заземляющая лента, которой у многих нет. У фар маленькие брови, которых в российские времена не было. В настоящее время их делают в Москве какие-то братья».

Во время парада некоторое время шел дождь, в обычное время он не ездит на «Ладе» в дождь. В остальном машина не требует особых усилий. «Если основательно восстановить, то она не требует особого ухода и усилий. Если сразу сделать хорошо, то она будет на ходу. Новая или старая, машина должна ездить. Мы также давали этот автомобиль в аренду, как с водителем, так и без».

Прибывший из волости на Тарту на желтом автомобиле 1975-го года Райдо Сыуканд сказал, что машина принадлежит его начальнику. «У начальника собралась маленькая коллекция. Сам он приехать не смог». Ярко-желтый цвет - оригинал, насколько ему известно, как и большая часть машины. Автомобиль хорошо сохранился: «Очень много энергии на восстановление автомобиля не потребовалось». Как это часто случается с автомобилями «Лада», на параде были машины с заглохшим мотором.

В советское время «Лада» стала долгожданным членом семьи среднего класса, поскольку давала возможность путешествовать, проводить выходные и делать покупки. «Несмотря на высокую цену и очереди на покупку автомобиля, "Жигули" была самой влиятельной машиной в советской автомобильной культуре, массовое производство которой сделало мечту о личном автомобиле гораздо более доступной», - пояснил куратор музея Департамента шоссейных дорог Пааво Крун.

День автомобилей «Лада» начался парадом из Ихамару в Варбузе. На парад приглашались все владельцы машин этой марки, которые в этот день хотели поездить на своей находящейся в рабочем состоянии «Ладе». С помощью посетителей выбрали три наиболее достойных восхищения автомобиля среди участвовавших в параде машин.

Участвовали в организации парада Lada Ride, Eesti Ladaklubi и Levatek. Свой вклад в проведение мероприятия внесли НКО Meeste Garaaž и коллектив передачи Žiguliga idablokis.