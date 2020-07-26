В Мустамяэ произошло ДТП с участием электромобиля

В субботу вечером, незадолго до 21.20, полиция получила сообщение о том, что на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ столкнулись две машины, пишет Postimees.
В аварию попали электромобиль Nissan Leaf, которым управлял 43-летний мужчина, и автомобиль Nissan Primera, которым управлял 75-летний мужчина.
Скорая помощь осмотрела обоих мужчин и оказала им первую помощь. Оба водителя были трезвы.
По предварительным данным, столкновение двух автомобилей произошло, когда водитель машины, стоявшей за знаком «Уступи дорогу», не отдал предпочтение транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге.
Водители согласовали детали происшествия и пообещали разрешить ситуацию через свои страховые фирмы.