Четыре человека погибли при крушении самолета в швейцарских Альпах

При крушении туристического самолета в горах погибли граждане Швейцарии и Австрии.
Погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает АНСА со ссылкой на местную полицию.
Информация о жертвах крушения не разглашается. Известно лишь, что это два швейцарца 66 и 50 лет и два австрийца 50 и 46 лет.
По словам представителя полиции, их вызвал очевидце, который сказал, что видел падение самолета в 12.25 по местному времени. Через несколько минут свидетель перезвонил и сказал, что он увидел дым от огня, поднимающийся с места происшествия.
Это не первое крушение самолёта за субботу. В Германии небольшое воздушное судно рухнуло на дом. Там тоже есть погибшие.