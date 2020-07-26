Четыре человека погибли при крушении самолета в швейцарских Альпах

Погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает АНСА со ссылкой на местную полицию.

Информация о жертвах крушения не разглашается. Известно лишь, что это два швейцарца 66 и 50 лет и два австрийца 50 и 46 лет.

По словам представителя полиции, их вызвал очевидце, который сказал, что видел падение самолета в 12.25 по местному времени. Через несколько минут свидетель перезвонил и сказал, что он увидел дым от огня, поднимающийся с места происшествия.