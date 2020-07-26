Галерея ⟩ Машина врезалась в дерево, спасателям пришлось вызволять водителя

Молодой человек, ехавший со стороны Тюри, съехал с дороги вправо в зеленую зону, а затем в два дерева. По дороге он также сломал дорожный знак.

В машине был только водитель, 28-летний мужчина - он не мог выбраться из сильно деформированной машины. Спасателям пришлось использовать гидравлические средства, чтобы достать человека и передать его врачам.

По предварительным данным, водитель употреблял алкоголь, но это будет подтверждено после получения результатов экспертизы.