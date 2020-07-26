Галерея ⟩ Машина врезалась в дерево, спасателям пришлось вызволять водителя

Ночью в 01.59 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Кяру волости Тюри в Ярвамаа, где автомобиль Citroën врезался в дерево.
Молодой человек, ехавший со стороны Тюри, съехал с дороги вправо в зеленую зону, а затем в два дерева. По дороге он также сломал дорожный знак.
В машине был только водитель, 28-летний мужчина - он не мог выбраться из сильно деформированной машины. Спасателям пришлось использовать гидравлические средства, чтобы достать человека и передать его врачам.
По предварительным данным, водитель употреблял алкоголь, но это будет подтверждено после получения результатов экспертизы.
Медики доставили пострадавшего в больницу Ярвамаа. Другие машины в аварии не участвовали.