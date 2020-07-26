Ученые обнаружили способность COVID-19 передаваться на расстоянии 8 метров и более

Немецкие ученые обнаружили, что коронавирус может передаваться на расстоянии более 8 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца.
Специалисты изучили причины вспышки инфекции на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies, где коронавирусом заразились более 1,5 тысяч работников.
Они воссоздали события на предприятии, которые связаны с началом вспышки. В результате стало понятно, что вирус передался от одного человека другому на расстоянии более 8 метров.
Распространение COVID-19 происходило главным образом в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха.
По словам профессора Адама Грундхоффа, соавтора исследования и руководителя исследовательской группы Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте, результаты исследования показали, что распространению коронавируса на большие расстояния способствуют такие факторы на предприятиях, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.
Как сообщил министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман, всего было выявлено более двух тысяч случаев заражения COVID-19, связанных со вспышкой на мясокомбинате