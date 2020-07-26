Ученые обнаружили способность COVID-19 передаваться на расстоянии 8 метров и более

Специалисты изучили причины вспышки инфекции на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies, где коронавирусом заразились более 1,5 тысяч работников.

Они воссоздали события на предприятии, которые связаны с началом вспышки. В результате стало понятно, что вирус передался от одного человека другому на расстоянии более 8 метров.

Распространение COVID-19 происходило главным образом в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха.

По словам профессора Адама Грундхоффа, соавтора исследования и руководителя исследовательской группы Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте, результаты исследования показали, что распространению коронавируса на большие расстояния способствуют такие факторы на предприятиях, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.