Фото ⟩ Пять человек пострадали в результате ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

В ночь на воскресенье, в 1.51, на 130-м километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП, в котором столкнулись две машины: двигавшийся в направлении Тарту Subaru, которым управляла 43-летний мужчина, врезался в автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился молодой человек 2004 года рождения.

В результате столкновения Subaru съехал с дороги. В машине находилось четыре человека, двое из которых - дети. В результате аварии пострадали четыре человека в Subarus и водитель Mercedes.

Скорая помощь доставила ​​пострадавших в Клинику Тартуского университета. Какие именно травмы они получили, уточняется.

Представитель полиции Тарту Райно Рыым сказал, что дорожные условия на месте аварии были хорошими, но видимость была ограничена из-за темноты.

«По предварительным данным, оборудование для обеспечения безопасности Subarus использовалось должным образом, и шины также соответствовали требованиям. Водитель Mercedes не использовал средства безопасности. Более подробные обстоятельства произошедшего и возможное опьянение водителей будут выяснены в ходе процедуры», - добавил Рыым.