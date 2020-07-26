В Монголии объявили карантин из-за подозрения на бубонную чуму: там снова съели сурка

Власти района Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели карантин после того, как у местного жителя проявились симптомы бубонной чумы, сообщает агентство Синьхуа.
39-летний местный житель поступил в больницу после того, как неделю назад съел мясо сурка.
У мужчины были лихорадка, мышечная и головная боль. Его, а также девять контактировавших с ним людей, изолировали в больнице. У них взяли анализы, результаты будут готовы в течение двух суток.
Местные власти рекомендовали гражданам не охотиться на сурков, не есть их мясо, соблюдать карантинный режим и не собираться в больших количествах.
Ранее случаи заражения чумой в Монголии подтвердились в других населенных пунктах западной Монголии. В частности, от заболевания скончался 15-летний подросток по пути в реанимацию. За несколько дней до этого с друзьями он употреблял мясо сурка.