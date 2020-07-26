Эстонский стартап обанкротился: "Мы слегка опережали время"

«После семи лет работы мы вынуждены признать, что немного опередили свое время, и небольшому стартапу очень трудно изменить рынок финансирования науки», - сказал один из основателей Guana и член правления Эдгар Аронов. За время существования компания привлекла инвестиций почти на миллион евро.

«Процессы научного сотрудничества и финансирования исследований строго придерживаются старых привычек. Хотя эта тенденция движется к более инновационным процессам, потребуется больше времени, чтобы достичь поворотного момента», - объяснил он.

По данным компании, тем временем они были довольно близки к прорыву. Он считает, что самым успешным проектом является Dubai Future Foundation, который выделил полмиллиона долларов на финансирование исследований в Гуане. «Хотя такой процесс обычно занимает 6-12 месяцев, мы смогли завершить его за один месяц с участием многих ведущих университетов мира», - сказал Аронов.

По словам предпринимателя, в какой-то момент они были довольно близки к прорыву. Самым успешным проектом Аронов считает сотрудничество с Dubai Future Foundation, который через Guaana выделил полмиллиона долларов на финансирование научных исследований. «Хотя такой процесс обычно занимает 6-12 месяцев, мы смогли провести его за один месяц так, что в нем приняли участие многие ведущие университеты мира», - сказал Аронов.

«Мы видим, что этот рынок движется в правильном направлении и растет, но для нас это был слишком большой кусок, который мы откусили слишком рано, - пояснил он. - В связи с этим мы как акционеры полюбовно решили двигаться вперед дальше».

В 2016 году Guaana обещала подарить десятую часть доли в компании 100 000 ученых, которые используют их платформу. Год спустя компании пришлось признать, что они не собрали критическое количество исследователей, поэтому пай остался не распредленным, писал в свое время Äripäev.

Сам Аронов вместе с соучредителями Guaana, включая одного из основателей Pipedrive Мартина Хенка, начал управлять новой компанией Eventornado, которая является инструментом для организации хакатонов и онлайн-соревнований. «Мы увидели, что на рынке отсутствует решение, которое помогло бы организовать глобальные вызовы», - сказал Аронов.

Guaana OÜ разработала веб-технологию, которая помогает ученым находить необходимое финансирование для новых исследовательских проектов и партнеров по сотрудничеству среди экспертов. Чтобы лучше понять потребности исследователей и спонсоров, Guaana создала быструю и прозрачную модель распределения грантов, основанную на системе взаимной оценки.

В среде Guaana практически любой мог поставить какую-то научную задачу и использовать для ее решения «интеллектуальные возможности сообщества» и знания всего сообщества пользователей.

Финский технологический блог Arctic Startup, который отслеживает стартапы в Северных и Балтийских странах, писал в начале 2016 года, что в ближайшем будущем стоит присмотреться к Guaana как к потенциальному стартапу.

По данным Krediidiinfo, задолженность Guaana по налогам составляет почти 30 000 евро.