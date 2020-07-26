Евген Цыбуленко посоветовал Марту Хельме решить вопрос со школами для украинских детей

Профессор международного права Евген Цыбуленко посоветовал министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE) решить вопрос со школами для украинских детей. По его словам, зачастую их не принимают в школы с эстонским языком обучения, отправляя в русскоязычные.
Об этом Цыбуленко заявил, комментируя в эфире передачи ETV+ "Летняя студия" высказывание Хельме о том, что украинцы якобы плохо интегрируются в эстонское общество, передает rus.err.ee.
«Украинцы зачастую сталкиваются с проблемой, что приезжая в Эстонию, они хотят отдать ребенка в эстонскую школу, но им отказывают, отправляя детей в русскую школу. Пусть Март Хельме сначала займется этим вопросом, а уже потом рассказывает о том, что украинцы не интегрируются в эстонское общество», - сказал Евген Цыбуленко.