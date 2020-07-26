Евген Цыбуленко посоветовал Марту Хельме решить вопрос со школами для украинских детей

Об этом Цыбуленко заявил, комментируя в эфире передачи ETV+ "Летняя студия" высказывание Хельме о том, что украинцы якобы плохо интегрируются в эстонское общество, передает rus.err.ee .

«Украинцы зачастую сталкиваются с проблемой, что приезжая в Эстонию, они хотят отдать ребенка в эстонскую школу, но им отказывают, отправляя детей в русскую школу. Пусть Март Хельме сначала займется этим вопросом, а уже потом рассказывает о том, что украинцы не интегрируются в эстонское общество», - сказал Евген Цыбуленко.