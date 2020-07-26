Видео ⟩ Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда

"Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района", - написала полиция Окленда в Twitter.

Согласно правоохранителям, демонстранты бросали "опасные снаряды" в офицеров, а также разбили окна полицейского участка и разрисовали граффити стены здания. Некоторые протестующие пытаются снести баррикады, установленные полицией.

По данным местного телеканала KRON, в протестах участвуют около 600 человек. На данный момент ни о каких задержаниях не сообщается.