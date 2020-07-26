Вс, 26.07.2020
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Видео ⟩ Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда

Politsei vahistamas meeleavaldajaid Los Angeleses föderaalkohtu ees. Pilt on illustreeriv.

ФОТО: EPA / Scanpix

Протестующие в городе Окленд в американской Калифорнии подожгли здание местного суда, разбили окна полицейского участка и нападали на офицеров полиции.

"Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района", - написала полиция Окленда в Twitter.

Согласно правоохранителям, демонстранты бросали "опасные снаряды" в офицеров, а также разбили окна полицейского участка и разрисовали граффити стены здания. Некоторые протестующие пытаются снести баррикады, установленные полицией.

По данным местного телеканала KRON, в протестах участвуют около 600 человек. На данный момент ни о каких задержаниях не сообщается.

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