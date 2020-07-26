Соскучились по путешествиям? Постепенно открываются новые прямые рейсы из Эстонии

Тунис является одной из стран с низким уровнем заражения коронавирусом и относится к тем 12 странам, из которых в настоящее время можно поехать в страны Европейского Союза. Из списка третьих стран, согласованных в Европейском союзе, можно приехать в Эстонию из Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

«Мы начнем осуществлять поездки в Тунис пятничными прямыми рейсами в середине августа, с 14 по 11 сентября», - сказал менеджер по маркетингу туристической компании Novatours Олев Рийсберг.

С 1 июля вновь открыты поездки на Крит и жители Эстонии активно используют эту возможность. Крит, без сомнения, является самым популярным местом для эстонцев в июле.

Например, из-за большого интереса Novatours добавил к ранее запланированным рейсам дополнительные 18, 20 и 26 июля, на которые были распроданы все до последнего места. Согласно нынешнему плану, прямые рейсы из Эстонии на Крит будут осуществляться до октября.

Летом Турция и Болгария являются самыми популярными направлениями среди жителей Эстонии, но из-за существующих ограничений на поездки пока туда невозможно добраться.