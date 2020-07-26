Фото ⟩ Дни огня завершились эффектным светомузыкальным действом

Ночь огней привлекла большую толпу. На арочном мосту людям приходилось стоять в довольно длинной очереди, потому что по соображениям безопасности на мост допускалось одновременно ограниченное количество людей.

Тропа начиналась от центральной площади и пролегала вокруг озера Вескиярв. На протяжении почти километра вдоль побережья можно было встретить загадочных персонажей, увидеть своеобразную осветительную керамиру и даже следы медведя.

Пресс-секретарь волостной управы Тырва Марианне Сокк сказала, что вокруг озера Вескиярв было зажжено около 900 свечей.

В дополнение к визуальным впечатлениям можно было порадовать и слух: на тропе звучали классические песни, игра на аккордеоне, гул самых больших в мире барабанов, а также волшебные звуки природы, которые придавали действу загадочности.