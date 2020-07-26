Вс, 26.07.2020
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Фото ⟩ Дни огня завершились эффектным светомузыкальным действом

Проходившие в Тырва Дни Огня в завершились в субботу поздно вечером. Их кульминацией в этот раз стал даже не завершающий концерт, а полная сюрпризов захватывающая светомузыкальная тропа, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Ночь огней привлекла большую толпу. На арочном мосту людям приходилось стоять в довольно длинной очереди, потому что по соображениям безопасности на мост допускалось одновременно ограниченное количество людей.

Тропа начиналась от центральной площади и пролегала вокруг озера Вескиярв. На протяжении почти километра вдоль побережья можно было встретить загадочных персонажей, увидеть своеобразную осветительную керамиру и даже следы медведя. 

Пресс-секретарь волостной управы Тырва Марианне Сокк сказала, что вокруг озера Вескиярв было зажжено около 900 свечей.

В дополнение к визуальным впечатлениям можно было порадовать и слух: на тропе звучали классические песни, игра на аккордеоне, гул самых больших в мире барабанов, а также волшебные звуки природы, которые придавали действу загадочности.

На полуострове Лойтсу был зажжен большой пожар. Дым костра стал фоном для лазерного шоу, для которого был привезен один из самых мощных в Эстонии лазеров. Лазер этот настолько сильный, что его использование даже потребовало одобрения Летного департамента. 

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