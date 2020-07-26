В Берлине автомобиль с эстонскими номерами въехал в группу людей, ранены семь человек

Полиция оцепила место происшествия, спасатели оказывают пострадавшим первую помощь.

По данным газеты Bild, наезд на пешеходов совершил водитель машины марки Mercedes. Один из пешеходов оказался под автомобилем, и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии.

"Водитель машины задержан. Ведется расследование хода происшествия и причин, следствием занимается группа уголовной полиции. В настоящее время нет указаний на политический или религиозный мотив", - сказано в сообщении.

Полиция подтвердила, что автомобиль имел эстонские номерные знаки, но никакой подробной информации о личности водителя не разглашается. В то же время, немецкий портал новостей rbb24 пишет, что за рулем находился 24-летний мужчина, он потерял контроль над своим автомобилем при повороте налево на перекрестке из-за чрезмерной скорости.