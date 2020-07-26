Государство собирается начать общаться с гражданами через Facebook и WhatsApp

До сих пор государственным средством информирования граждан была электронная почта или портал eesti.ee. Сейчас государство ищет возможности использования альтернативных каналов связи, например, мобильных приложений Facebook, WhatsApp и Imessage. Таким образом, информирование население могло бы стать гораздо проще и быстрее, сообщают радионовости ERR.

По задумке, в будущем человек сам сможет выбрать, какой из предложенных методов оповещения подходит ему больше всего и их использование будет исключительно добровольным.