Государство собирается начать общаться с гражданами через Facebook и WhatsApp

Министерство экономики и коммуникаций планирует перевести общение государства с гражданами в мобильные приложения, посредством которых люди смогут задавать госучреждениям вопросы и получать на них быстрые ответы, передает rus.err.ee.
До сих пор государственным средством информирования граждан была электронная почта или портал eesti.ee. Сейчас государство ищет возможности использования альтернативных каналов связи, например, мобильных приложений Facebook, WhatsApp и Imessage. Таким образом, информирование население могло бы стать гораздо проще и быстрее, сообщают радионовости ERR.
По задумке, в будущем человек сам сможет выбрать, какой из предложенных методов оповещения подходит ему больше всего и их использование будет исключительно добровольным.