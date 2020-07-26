Фигурант дела Сависаара Велло Кунман ходатайствует в Госсуде о своем оправдании

Предприниматель Велло Кунман, которого Таллиннский окружной суд признал виновным в даче взятки в рамках уголовного дела Эдгара Сависаара, настаивает в Государственном суде на своем оправдании, передает Rus.ERR.
Кассационная жалоба адвокатов Кунмана поступила в Госсуд 22 июля. По состоянию на 26 июля высший судебный орган не занял по ней позицию.
Ранее было известно, что кассационные жалобы на решение Таллиннского окружного суда также представили защитник депутата Рийгикогу Калева Калло и прокурор Таави Перн.
Как писал rus.err.ee, депутат Рийгикогу и бывший председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло (Центристская партия) не сумел добиться своего оправдания в окружном суде по т.н. "делу Сависаара".