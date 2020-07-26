Фигурант дела Сависаара Велло Кунман ходатайствует в Госсуде о своем оправдании

Кассационная жалоба адвокатов Кунмана поступила в Госсуд 22 июля. По состоянию на 26 июля высший судебный орган не занял по ней позицию.

Ранее было известно, что кассационные жалобы на решение Таллиннского окружного суда также представили защитник депутата Рийгикогу Калева Калло и прокурор Таави Перн.