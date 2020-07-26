До десяти лет тюрьмы и штраф в 150 000 евро: полиция установила поджигателя собора святых Петра и Павла

39-летний выходец из Руанды был задержан сразу после пожара, однако ему удалось оправдаться. Через неделю он был, однако, задержан вновь. Мужчина на добровольной основе работал при церкви и в день пожара должен был запереть двери. На допросе он признался, что совершил поджог сразу в трех местах: под большим органом, под малым органом и у электрощита. О его мотивах не сообщается. Поджигателю грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.