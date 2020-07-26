Картина дня: ДТП с эстонским автомобилем в Берлине, больной коронавирусом поляк и банкротство стартапа

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Берлине автомобиль с эстонскими номерами въехал в группу людей, ранены семь человек

В воскресенье утром в Берлине автомобиль с эстонскими регистрационными номерами врезался в группу людей, семь человек ранены, включая водителя, которого задержали. Читать дальше...

В Эстонии зараженный коронавирусом иностранец ходил на работу

Вчера Департамент здоровья сообщил, что за сутки в Эстонии добавилось семь положительных результатов тестов на Covid-19. Одним из зараженных коронавирусом, по данным департамента, оказался работающий в Вильяндимаа гражданин Польши. Читать дальше...

В список с требованием самоизоляции добавились еще три страны

С понедельника прибывающие из Бельгии, Монако и Чехии должны проводить 14 дней в самоизоляции. Сан-Марино было освобождено от этого требования. Читать дальше...

Эстонский стартап обанкротился: "Мы слегка опережали время"

Эстонская стартап-компания Guaana OÜ, миссия которой заключалась в том, чтобы свести вместе ученых, экспертов и деньги, недавно подала в суд заявление о банкротстве. Читать дальше...

Цыбуленко посоветовал Марту Хельме решить вопрос со школами для украинских детей

Профессор международного права Евген Цыбуленко посоветовал министру внутренних дел Марту Хельме решить вопрос со школами для украинских детей. По его словам, зачастую их не принимают в школы с эстонским языком обучения, отправляя в русскоязычные. Читать дальше...

ФОТО 〉 Пять человек пострадали в результате ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Одним из водителей был подросток 2004 года рождения. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Машина врезалась в дерево, спасателям пришлось вызволять водителя

В деревне Кяру волости Тюри в Ярвамаа автомобиль Citroën врезался в дерево, спасателям приглось извлекать водителя из деформировавшегося от удара салона. Читать дальше...

Швед переплыл Нарву, чтобы попасть из Эстонии в Россию

Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал подданного Швеции за незаконное пересечение государственной границы: он вплавь по реке Нарве перебрался из Эстонии в Россию. Читать дальше...

Таллинн посетят два круизных лайнера: но туристов в городе не будет

В понедельник и вторник круизные лайнеры AidaAura и AidaCara без пассажиров на борту ошвартуются в таллиннском порту Ванасадам. Читать дальше...

Ученые обнаружили способность COVID-19 передаваться на расстоянии 8 метров и более