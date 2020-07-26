Вс, 26.07.2020
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Фото ⟩ Старые общежития снесли: что появится на их месте?

При въезде в город Пайде были снесены годами пустовавшие общежития Центра профессионального образования Ярвамаа, пишет Järva Teataja.

Директор учебного заведения Рейн Оселин сказал, что разговоры о сносе общежитий были уже в повестке дня в 2016 году, но в то время дело стояло за деньгами. Теперь Riigi Kinnisvara AS (RKAS) приступила к работе по заказу Министерства образования и науки.

Сначала здания заменят на лужайку. Оселин отметил, что согласно детальной планировке города Пайде, здесь когда-то должна появиться улица. Новая дорога должна пройти от находящегося у Olerex перекрестка с круговым движением до улицы Пуувилья.

Оселин сказал, что раньше часть их общежития стояла на пути дороги. Теперь строительству улицы ничего не мешает.

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