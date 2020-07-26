Фото ⟩ Старые общежития снесли: что появится на их месте?

Директор учебного заведения Рейн Оселин сказал, что разговоры о сносе общежитий были уже в повестке дня в 2016 году, но в то время дело стояло за деньгами. Теперь Riigi Kinnisvara AS (RKAS) приступила к работе по заказу Министерства образования и науки.