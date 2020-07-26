Перебежчик Григорий Родченков издал книгу о "допинговом беспределе" в СССР

Скандальные факты и "шокирующие подробности о допинговом беспределе на протяжении многих десятилетий" из новой книги перебежчика публикует британское издание Mail on Sunday.

"Его автобиография - выдающийся отчет о многолетнем стремлении СССР, а затем России победить любыми способами. С тех пор его доказательства были использованы для осуждения сотен спортивных читеров, а сам Родченков остается под охраной в США, опасаясь за свою жизнь", - отмечает газета.

Помимо прочего, в книге содержится утверждение о том, что Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе из-за того, что вся олимпийская команда плотно сидела на допинге, а секретную допинговую лабораторию в США организовать не удалось. Политики СССР испугались разоблачения и позора на международном уровне.

По словам Родченкова, лаборатория находилась на борту советского лайнера, который не подпустили к побережью США. К тому же американцы заявили, что научились определять стероиды в допинг-пробах спортсменов, а это ставило под удар выступление всей советской сборной.

Идея с секретной лабораторией на корабле была позже опробована на Олимпиаде-1988 в Сеуле, тогда ее разместили на круизном лайнере "Михаил Шолохов" и именно Родченков отвечал за ее работу.

Согласно официальной версии, СССР бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 1984 году в ответ на бойкот США Игр-1980 в Москве, в свою очередь вызванного советским вторжением в Афганистан.

В своей книге Родченков также привел в пример одного советского спортсмена, который стал двукратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы и побил мировой рекорд в своем виде спорта, не будучи пойманным на допинге.

"Он глотал станозолол в таких огромных дозах, что после его образцов едва не сломалась машина для анализов Hewlett Packard. Она издала сигнал тревоги и затем еще долго улавливала следы этого запрещенного вещества в заведомо чистых образцах, - пишет химик. - Несмотря на то, что я разбавил его тесты дистиллированной водой в соотношении 10:1, те все равно перегружали масс-спектрометр газового хроматографа гигантскими пиками метаболитов станозолола".

Родченков также упоминает еще одну спортсменку, олимпийскую чемпионку, которая в свое время установила под допингом "невероятный мировой рекорд".