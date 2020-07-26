Тяжелое ДТП в Харьюмаа: при столкновении автомобиля и дома на колесах пострадали четыре человека

Сегодня, 26 июля, в 13.50 полиция получила сообщение, что в волости Ания в деревне Соодла столкнулись Mercedes-Benz, за рулем которого была 31-летняя женщина, и дом на колесах Fiat, за рулем которого был 48-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали водитель дома на колесах, его 48-летняя пассажирка и десятилетний ребенок, а также водитель Mercedes-Benz. Машина скорой помощи доставила 48-летнюю женщину в больницу. Другим пострадавшим первая помощь была оказана на месте.

Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. Все обстоятельства случившегося выясняются.