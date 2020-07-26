Центр крови призывает как минимум раз за лето сдать кровь

В настоящее время запасы крови является минимальными для многих групп крови, и центр крови очень ждет людей, готовых сдать кровь.

По словам заведующей отделом доноров Центра крови региональной больницы Гулары Ханирзаевой, лето - всегда сложный период, потому что именно возникает больше травм,из-за которых пациентам требуется переливание крови. «Сейчас в центре крови региональной больницы сложилась ситуация, когда в больницы направляется больше крови, чем могут пожертвовать доноры. Кроме того, центр крови должен быть готов к чрезвычайным ситуациям, когда для спасения жизни пациентов может потребоваться много донорской крови», - добавила Ханирзаева.

Центр крови ждет доноров в Таллинне на Адала, 2 в понедельник и пятницу с 8 до 16 часов, со вторника по четверг с 11 до 19 часов. Кровь можно сдать в центре Foorum (Нарвское шоссе, 5) в Таллинне по понедельникам и пятницам с 9 до 16 часов, со вторника по четверг с 10 до 18 часов. Кроме того, центр крови проведет летний тур «Подарите час жизни и спасите жизни!» 5-6 августа в Раплеа и 12-13 август в Кейла.