Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к протестующим. ФОТО: Khabarovsk Territory Press Offic/Khabarovsk Territory Press Offic

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к протестующим сторонникам арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Ранее он называл их теми, "кто кричит под окнами" и говорил, что не собирается с ними общаться.

Дегтярев появился на площади Ленина около 23 часов, когда большинство участников акции уже разошлось.

Врио губернатора около получаса отвечал на вопросы окруживших его людей, встреча транслировалась в его "Инстаграме".

Сначала Дегтярева спросили, почему он так поздно вышел к протестующим. "Хабаровчане уже разошлись, здесь в основном сотрудники центра "Э", - сказал кто-то из толпы.

Оппозиционные активисты убеждены, что Дегтярева окружали в основном не настоящие протестующие, а специально нанятые люди. Так, ведущий трансляции на канале RusNews на YouTube за несколько минут обратил внимание на группу мужчин в медицинских масках, которые не походили на обычных участников акции.

"Реально вот это все - это не протестующие, вот те, кто особенно в намордниках. Почему такое большое количество, я не понимаю. Почему они не расходятся, не понимаю. [...] Это все не просто так", - сказал он за несколько минут до выхода врио губернатора.

На кадрах трансляций видно, что ближе всего к Дегтяреву действительно стоят крупные мужчины в медицинских масках.

После ухода Дегтярева у здания правительства Хабаровского края завязалась драка между одним из протестующих и мужчиной, который ему якобы угрожал. В итоге постоянного участника акций по имени Валентин жестко задержали сотрудники полиции.

В четверг врио губернатора в ответ на вопрос Би-би-си, собирается ли он встречаться с протестующими, заявил, что ему есть чем заняться вместо того, чтобы выходить к тем, "кто кричит под окнами".

"Не выйду! Я уже сказал, я выхожу к людям постоянно. Я общаюсь с людьми - но в корректных форматах. С врачами, с пациентами, вот с вами, например... А вот так выйти к группе товарищей по требованию... Ну что это такое? Это неуважение ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовало. Ни в первую очередь к себе. Вот те, кто так делает, они себя не уважают!", - заявил он.

За два дня до этого Дегтярев обещал выйти к протестующим, но не уточнил, когда это случится. Он говорил, что сделает это "с удовольствием".

Что Дегтярев сказал протестующим

Собравшиеся спросили Дегтярева, считает ли он, что суд над арестованным бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом нужно переносить в Хабаровск.

Дегтярев сказал, что не может комментировать это как должностное лицо. "Но могу высказать личную позицию: суд должен быть открытым", - добавил он.

"Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти [...] Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты", - цитирует врио губернатора ТАСС.

Тем не менее, он призвал прекратить акции в поддержку Фургала.

"И вас призываю: надо закончить это. Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. […] Москва вас услышала, она все прекрасно видит, страна за всем наблюдает. Я вас буду призывать к тому, чтобы митинги несогласованные во время ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции не проводились. Это моя позиция, другой быть не может", - добавил Дегтярев.

На смену Фургалу

Протесты в Хабаровске начались 11 июля и продолжаются по сей день. После приезда Дегтярева (как и Фургал, он является членом ЛДПР), которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора президент Владимир Путин, протестующие стали требовать, чтобы тот уезжал обратно в Москву.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Все они связаны с торговлей металлом - этим активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.