Галерея и видео ⟩ Читатель на Штромке сфотографировал комету

Фотографии читателя Алексея Лебедева были сделаны прошлой субботой, ночью. По словам Лебеда, это время он выбрал потому, что, по его данным, тогда комета должна была быть максимально яркой.

«Фотографии сделал зеркальной камерой Pentax K-r, объектив 55-300 мм. Хотел увидеть комету невооруженным глазом, но поскольку белые ночи еще не кончились, увидеть ее не удалось», - сказал он и добавил, что бинокля у него не было.