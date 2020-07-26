Житель Хийумаа получил условный срок за ДТП со смертельным исходом

Пярнуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 58-летнего Эльмара, признав его виновным в совершении ДТП, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Инцидент с участием обвиняемого произошел в декабре 2018 года на острове Хийумаа. В результате автомобильной аварии тогда погиб местный политик, депутат волостного собрания Хийумаа Юллар Падари, пишет Rus.ERR.
Согласно решению от 8 июля, которое к сегодняшнему дню вступило в законную силу, Эльмар приговорен к одному году лишения свободы условно - отправляться за решетку ему не придется, если в ближайшие 12 месяцев он не совершит новое преступление.
По оценке прокуратуры, вечером 3 декабря 2018 года, находясь за рулем грузовика с прицепом, обвиняемый не выбрал соответствующую дорожным и погодным условиям скорость движения.