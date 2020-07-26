Житель Хийумаа получил условный срок за ДТП со смертельным исходом

Пярнуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 58-летнего Эльмара, признав его виновным в совершении ДТП, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Инцидент с участием обвиняемого произошел в декабре 2018 года на острове Хийумаа. В результате автомобильной аварии тогда погиб местный политик, депутат волостного собрания Хийумаа Юллар Падари, пишет Rus.ERR.