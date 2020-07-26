Видео ⟩ Появление охранников на променаде Паэ принесло результат в первый же день

По словам старейшины Ласнамяэ Владимира Света, проблема по большей части связана с профилем заведений, окружающих променад. «Проблема не столько в людях, сколько в том, что в этом районе есть два бара, два супермаркета и три алкогольных магазина». Свет отметил, что нынешнее решение оказалось действенным: «Сотрудники охранной фирмы походили здесь 10 дней, и результат был виден уже в первый день. Образно говоря, цель этих людей состоит не в том, чтобы убрать каждого пьяного. Цель состоит в том, чтобы показать, что этот променад предназначен для матерей с детьми, пожилых людей и тех, кто хочет гулять или ходить по магазинам».