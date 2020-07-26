Сине-зеленые водоросли отступили от морских берегов Эстонии

Сине-зеленые водоросли опасны и для людей, и для домашних животных

Опасные для здоровья сине-зеленые водоросли, которые разрослись в прибрежных водах в конце прошлой недели, отступили. На многих пляжах снова можно купаться. Однако спасатели и ученые предупреждают: ситуация может измениться в любой момент, передает Rus.ERR.