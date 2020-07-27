Ученые назвали заболевание, повышающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, у которых имеется сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета, и они в 12 раз чаще умирают от коронавируса, пишет РБК.