В Риге Covid-19 выявлен у пяти узбекских гастарбайтеров

Как сообщает агентство LETA, шесть из 13 зарегистрированных в Латвии в субботу случаев констатированы в Риге. В данный момент в латвийской столице 87 зараженных Covid-19.

В свою очередь в Гулбенском крае число заболевших выросло до восьми. Таким образом, Гулбенский край стал вторым по числу зараженных самоуправлением после Риги.

Впервые Covid-19 был обнаружен в Вилякском крае. Там число зараженных не превышает пяти.

Заболевшие в Гулбене и Виляке не связаны с заболеванием жителей Узбекистана.

Четверо из 13 заболевших - в возрастной группе от 40 до 49 человек, по двое - от 10 до 19 лет, от 60 до 69 лет и выше 70 лет. В свою очередь по одному заболевшему в возрастной группе от 20 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 50 до 59 лет.

По данным SPKC, пятеро заболевших приехали из Узбекистана, семь являются контактными лицами, по одному заболевшему данные уточняются.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 191 070 тестов, выявлено 1219 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31 человек.