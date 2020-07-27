Фото и видео ⟩ Смородиновые хутора справляются со сбором урожая и без украинцев

«Урожай не так хорош, как в позапрошлом году, но и кусты стали старше, - говорит Маргус Тиммо, владелец хутора Хярма, принадлежащего коммерческому объединению Seto Aiad. - За позапрошлый год мы собрали в общей сложности 80 тонн, в прошлом году 15 тонн с гораздо большей площади, в этом году мы должны получить 50 или 60 тонн».

Маргус Тиммо, который выращивает органическую смородину на девяти гектарах, собирает ягоды с помощью специального комбайна, потому что было бы немыслимо собирать урожай на таком большом поле вручную. «Если надеяться на украинскую рабочую силу, это не окупится», - подтвердил Тиммо.

Принцип работы комбайна польского производства, который в пятницу собирал ягоды на хуторе Хярма, кажется простым: в агрегате куст смородины встряхивается, ягоды падают на ленточку и пропускаются через очиститель в ящики. Благодаря этой технологии для уборки большого поля смородины одновременно требуется всего четыре или пять человек.

«Я справляюсь на своих девяти гектарах в одиночку, за исключением времени сбора урожая, но, к счастью, у меня есть дружелюбные и трудолюбивые дети, а также спутники жизни и друзья детей, поэтому в сезон уборки мы можем управиться своими силами». Правда, дополнительная рабочая сила была необходима для прополки поля смородины, особенно в первые годы посадки, когда, по словам Тиммо, необходимо соблюдать осторожность.

Четыре года назад мелкие землевладельцы из Сетомаа основали коммерческое объединение Seto Aiad, чтобы положить начало коммерческому выращиванию черной смородины в этой области. Одним из членов кооператива был Маргус Рейсманн, который владеет загородным домом в деревне Острова.

«Мы пришли на помощь нашим соседям, они возводили поля и нуждались в транспорте, чтобы доставлять саженцы из Полли, - вспоминает Рейсманн. - У меня был большой фургон, я взял с собой свекровь, и на обратном пути начали возникать всевозможные мысли. Вот как это развивалось, и в конце концов я понял, почему бы не попробовать».

К настоящему времени эксперимент превратился в поле органической черной смородины, занимающее в общей сложности пять гектаров. Во время сбора урожая супруги берут отпуск, и семейная жизнь на несколько недель становится намного более сложной.

В настоящее время кооператив насчитывает десять членов, которые выращивают органическую черную смородину на общей площади 43 гектара. Для сбора урожая у них есть четыре комбайна, а для ухода за саженцами используется уникальный в Эстонии туннельный опрыскиватель. У кооператива также есть построенное в прошлом году здание холодильника, куда ягоды отвозят для охлаждения, а затем замораживают, чтобы не было спешки с продажей.

«Чрезвычайно важно охлаждать ягоды, - подтверждает Маргус Тиммо. - К счастью, погода не очень жаркая и ее можно держать в тени, но в конце концов они должны дойти до холодильной комнаты. У нас есть 160-тонный холодный центр в Обинице, где мы охлаждаем ягоду до 4 градусов, а затем отправляем в морозильную камеру с -18 градусами. Когда она замораживается, мы разливаем ее в контейнеры, а затем ягода может стоять 5-10 лет, сколько кошелек позволяет».

Хотя члены кооператива производят черной смородины сок, вино и даже, например, муку, основной план садоводов - продавать собранные ягоды. «Каждый придерживается своей продукции, и мы пытаемся придать ягодам ценность в таком виде, но, конечно, цель состоит в том, чтобы продавать их с поля или в замороженном виде», - сказал Тиммо.

"Мы хотим выращивать собственные саженцы для совместного маркетинга. В настоящее время с Бельгией ведутся переговоры о том, сколько тонн можно туда отправить. Посмотрим".