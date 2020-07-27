Пн, 27.07.2020
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COVID-19: в Англии возобновляют работу бассейны и спортзалы

Esmaspäevast lõppev eriolukord lubab märtsi keskpaigast suletud olnud jõusaalidel taas uksed avada. Klubisid soovitatakse külastada kuni tund aega ning võimalusel kasutada isiklikke treeningumatte ning mitte kasutada treeninguklubi duširuume.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Бассейны, танцевальные студии и спортзалы в Англии возобновляют деятельность после перерыва в несколько месяцев из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщил телеканал Sky News.

Деятельность спортивных учреждений разрешено возобновить только при соблюдении строгих правил гигиены, а также от них требуют обеспечить для посетителей возможность сохранять социальную дистанцию.

На практике это означает, что в клубы будут пускать меньше людей, чем они могут вместить, а также то, что на групповые тренировки будут принимать меньше желающих единовременно.

По данным телеканала, как минимум треть подобных учреждений не возобновят работу на первом этапе из-за финансовых трудностей. К концу года в Англии, Шотландии и Уэльсе могут закрыться порядка 1,3 тысяч спортзалов и бассейнов, и это может означать потерю порядка 58 тысяч рабочих мест, отмечает канал.

В Шотландии и Уэльсе спортзалы пока закрыты.

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