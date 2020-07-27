COVID-19: в Англии возобновляют работу бассейны и спортзалы

Деятельность спортивных учреждений разрешено возобновить только при соблюдении строгих правил гигиены, а также от них требуют обеспечить для посетителей возможность сохранять социальную дистанцию.

На практике это означает, что в клубы будут пускать меньше людей, чем они могут вместить, а также то, что на групповые тренировки будут принимать меньше желающих единовременно.

По данным телеканала, как минимум треть подобных учреждений не возобновят работу на первом этапе из-за финансовых трудностей. К концу года в Англии, Шотландии и Уэльсе могут закрыться порядка 1,3 тысяч спортзалов и бассейнов, и это может означать потерю порядка 58 тысяч рабочих мест, отмечает канал.