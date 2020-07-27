Фентанил начал возвращаться на рынок наркотиков в Эстонии

Если в начале 2020 года сообщалось о вытеснении фентанила с рынка наркотиков в связи с задержанием крупных наркоторговцев, то теперь ситуация изменилась: заменившие фентанил наркотики пропали с подпольного рынка из-за закрытия границ, а фентанил снова начал появляться на улицах, пишет Rus.ERR.
"Фентанил понемногу может возвращаться", - сообщил ERR руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, по словам которого такого массового распространения этого наркотика, как несколько лет назад, теперь все же не будет.
Затормозить распространение фентанила удалось в 2017 году, когда полиция задержала главарей крупного нелегального бизнеса по торговле этим наркотиком.
Со снижением доступности фентанила в Эстонии начал распространяться наркотик под названием alfa-PVP, который теперь пропал с улиц по двум причинам: российская граница закрыта, а многих торговцев задержали.
В Департаменте здоровья отмечают, что уход с рынка фентанила сказался на снижении числа смертей от передозировок.