Фентанил начал возвращаться на рынок наркотиков в Эстонии

"Фентанил понемногу может возвращаться", - сообщил ERR руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, по словам которого такого массового распространения этого наркотика, как несколько лет назад, теперь все же не будет.

Затормозить распространение фентанила удалось в 2017 году, когда полиция задержала главарей крупного нелегального бизнеса по торговле этим наркотиком.

Со снижением доступности фентанила в Эстонии начал распространяться наркотик под названием alfa-PVP, который теперь пропал с улиц по двум причинам: российская граница закрыта, а многих торговцев задержали.