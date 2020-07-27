Департамент здоровья: о второй волне коронавируса и новых запретах говорить рано

"Сейчас ещё рано вводить ограничения. Я думаю, что те страны, которые сейчас переживают вторую волну эпидемии, слишком рано ввели ограничения", - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар.

По мнению Лутсар, на данный момент вторую волну эпидемии переживают Австралия и Израиль, а в случае с Европой можно говорить только об отдельных вспышках; в Эстонии и соседних странах ситуация с коронавирусом на данный момент стабильна.