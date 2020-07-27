Департамент здоровья: о второй волне коронавируса и новых запретах говорить рано

Хотя в Европе растет число заболеваний коронавирусом, эстонские эксперты утверждают, что о второй волне Covid-19 и новых запретах говорить рано: по оценке Департамента здоровья, речь идет лишь о единичных вспышках вируса, сообщает ERR.
"Сейчас ещё рано вводить ограничения. Я думаю, что те страны, которые сейчас переживают вторую волну эпидемии, слишком рано ввели ограничения", - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар.
По мнению Лутсар, на данный момент вторую волну эпидемии переживают Австралия и Израиль, а в случае с Европой можно говорить только об отдельных вспышках; в Эстонии и соседних странах ситуация с коронавирусом на данный момент стабильна.
Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма также напомнила, что на данный момент в Эстонии уровень заболеваемости очень низкий: средний показатель за последний месяц - 1,5 на 100 тысяч человек. Количество тестов, проведенных за последний месяц, также оставалось на прежнем уровне.