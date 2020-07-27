«Сначала секс, а потом ты умрешь»: неизвестный терроризирует жительниц Эстонии угрозами расправы

«Написал мне в Rate, что постоянно следит за мной. Всегда, когда вижу его, у меня возникает отвращение, со страхом думаю о том, что столкнусь с ним на кассе», - описывает кассирша.

По словам комментаторов, Тармо домогается женщин минимум 20 лет. «Когда мы были подростками, он подошел к нашей двери, спросил сестру, якобы принес ей шоколадку. Потом стал ломиться, но дверь, к счастью, была заперта. А мы еще и одни дома, очень жутко. Не знаю, откуда он узнал наш адрес», - рассказала одна из пользовательниц соцсетей.

Преследователь боится наказания Вырезка из переписки в Skype с мужчиной, жену которого Тармо забрасывал непристойными сообщениями: Ивар: «В последнее время ты получал случайно не получал по челюсти?» Тармо: «Пидр, закрой рот». Ивар: «А, может быть, тебя обвиняли в домогательствах?» Тармо: «Это не твое дело». Ивар: «Встретиться не хочешь?» Ивар «Или я просто передам твои данные полиции?» Тармо: «Не ходи в полицию».

«Около 20 лет назад он приставал к моей знакомой, - рассказал комментатор. - Я читал его тогдашние высказывания, кажется, что сейчас он стал агрессивнее. Не понимаю, почему правоохранительные органы до сих пор не обращают на него внимания».

«Он домогался мою родственницу, которая также работает продавщицей, - подтвердила Кятлин Таммемяги. - Он часто ходит в магазин и ищет там жертв. У продавщиц же на груди таблички с именем».

Таммемяги тоже считает, что поведение этого человека стало еще агрессивнее. «Полиция не пошевелится до тех пор, пока кто-то реально не пострадает. Время поставить точку на безразличии», - потребовала она.

Лед тронулся

Публикации в соцетях заставила лед тронуться. «Веб-констебль отправил письмо в пярнускую полицию, на следующий день мне позвонили и сказали, чтобы я отправила заявление по интернету, - объяснила Кармен. - В понедельник со мной свяжется следователь, чтобы договориться о времени дачи показаний».

Старший инспектор Департамента полиции и погранохраны Рейго Падар подтвердил, что после дачи показаний полиция примет решение о дальнейшем ходе этого дела.

«Выясним, кого и почему якобы выставили из полицейского участка при обращении за помощью, - пообещал он. - Полиции знаком человек, о котором идет речь, и мы можем заверить, что он реально неопасен. По большей части это нуждающийся в помощи человек, у которого проблемы c пониманием, какое поведение приемлемо, а какое нет. Поэтому участковый полицейский поговорил с обвиняемым о произошедшем. Тот понял, что его поведение было недопустимым. Поскольку он и ранее вел себя в интернете неподобающим образом, полиция не спускает с него глаз. Ранее из-за неподобающего поведения в интернете полиция уже забирала у него компьютер, некоторое время было все спокойно, пока он не заказал себе новый компьютер.

«Ранее мы имели дело с Тармо по разным причинам, мы сотрудничаем с полицией, чтобы найти решение для конкретной проблемы», - подтвердила руководитель соцотдела Пыльваской волости Хелен Метсма.

Заявление на стол

Если кто-то угрожает вам в интернете, в первую очередь полиция рекомендует связаться с веб-констеблем и обсудить, надо ли писать заявление или же ситуацию можно разрешить каким-нибудь иным способом. «Случайные публикации не могут доходить до полиции достаточно быстро, чтобы мы могли установить, есть ли опасность, и если она имеется, незамедлительно вмешаться, - объяснил Рейго Падар. - Другой раз за угрозами нет желания причинить кому-либо реальный вред, просто человек сам нуждается в помощи, а состояние его здоровья не позволяет понять, что он творит».

Он объяснил, что если для расследования произошедшего в полицию поступает заявление, можно назначить экспертизу, в том числе и для проверки состояния здоровья человека. Если выяснится, что агрессивное поведение обусловлено состоянием здоровья, то суд может направить человека на принудительное лечение.

«Без экспертизы и без решения суда полиция не может никого отправить на лечение или консультацию психиатра, - заявил он. - Если суд не решил иначе, лечение добровольное. Таким образом, может случиться, что человек отказывается от лечения и продолжает вести себя неподобающим образом».