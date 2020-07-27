Родня в шоке: Telia шлет поздравления скончавшимся клиентам

Уже через четыре дня после смерти Мадиса Лепайыэ его вдова Керсти Лепайыэ отправилась в офис Telia, чтобы переооформить договор об оказании услуг, что телекоммуникационная компания любезно сделала.

"Здравствуйте, Керсти Лепайыэ! Спасибо за заключение соглашения с Telia", - пришло 25 мая отправленное Telia подтверждение переоформленного соглашения.

Однако Керсти Лепайыэ была шокирована, когда на ее адрес электронной почты пришел счет: письмо начиналось с приветствия в адрес почившего Мадиса Лепайыэ.

«Привет, Мадис! Высылаем вам счет за услуги Telia», - говорилось в письме.

«Я была так потрясена, что посетила тартуское представительство и попросила написать жалобу на IT-отдел. На моих глазах чиновник это и сделал. Если сделал", - сказала Керсти Лепайыэ Postimees.

Подходит не всем

Но это было далеко не все. За июнь на адрес электронной почты Керсти Лепайыги пришло два счета: один на ее имя, а второй снова приветствовал Мадиса. Кроме того, еще ко второму письму был добавлен дополнительный счет на 1,99 евро за домашние услуги.

«На следующее утро у меня был более продолжительный разговор с Telia, где я объясняла и просила. Мне пообещали в течение двух недель ответить по электронной почте о том, как завершится потребление услуги», - пояснила Лепайыэ.

«Но обслуживающий сотрудник выразил сомнение, что такой счет поступит и в августе», - добавила она.

Обещанный мейл пришел через три недели.

"Я понимаю вас так, что в счете, выставленном на имя умершего клиента, содержалось приветствие в адрес супруга, который больше не мог принимать счет сам, - написал специалист по связям с клиентами Telia. - Telia выставляет счета на имя клиента до тех пор, пока услуги на имя данного клиента не будут прекращены".

"К сожалению, невозможно прекратить услуги задним числом или добавить имя другого клиента в окончательный счет", - добавил он.

Telia не ответила на запросы Postimees о комментариях. Департамент защиты прав потребителей прокомментировал ситуацию кратко.

«Потребитель имеет право получить счет за услуги, и он должен быть направлен на имя потребителя, заключившего договор, и на адрес электронной почты, предоставленный потребителем. После изменения договора, переоформления и т.д. было бы корректно составлять договорные документы, счета и уведомления на имя лица, с которым был заключен обновленный договор», - сказал глава секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты потребителей и технического надзора Вейко Копамеэс.

По словам Лепайыэ, обратиться в газету ее заставила мысль о том, что таких случаев, вероятно, было много. «Я получила шок, и в конце концов я могу сменить поставщика услуг», - объяснила она.