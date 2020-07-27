Родня в шоке: Telia шлет поздравления скончавшимся клиентам

- Вдова получила от Telia cчет с приветствием в адрес умершего
- Telia приветствует клиентов по имени независимо от личности получателя
21 мая этого года в результате тяжелой болезни скончался вице-мэр Тарту Мадис Лепайыэ, который ранее долго работал вице-канцлером Министерства образования, пишет Postimees. Последний год был трудным для семьи, потому что менее года назад умерла сестра Мадиса Марью Лепайыэ, известный и многими любимый профессор Тартуского университета.
Уже через четыре дня после смерти Мадиса Лепайыэ его вдова Керсти Лепайыэ отправилась в офис Telia, чтобы переооформить договор об оказании услуг, что телекоммуникационная компания любезно сделала.
"Здравствуйте, Керсти Лепайыэ! Спасибо за заключение соглашения с Telia", - пришло 25 мая отправленное Telia подтверждение переоформленного соглашения.
Однако Керсти Лепайыэ была шокирована, когда на ее адрес электронной почты пришел счет: письмо начиналось с приветствия в адрес почившего Мадиса Лепайыэ.
«Привет, Мадис! Высылаем вам счет за услуги Telia», - говорилось в письме.
«Я была так потрясена, что посетила тартуское представительство и попросила написать жалобу на IT-отдел. На моих глазах чиновник это и сделал. Если сделал", - сказала Керсти Лепайыэ Postimees.
Подходит не всем
Но это было далеко не все. За июнь на адрес электронной почты Керсти Лепайыги пришло два счета: один на ее имя, а второй снова приветствовал Мадиса. Кроме того, еще ко второму письму был добавлен дополнительный счет на 1,99 евро за домашние услуги.
«На следующее утро у меня был более продолжительный разговор с Telia, где я объясняла и просила. Мне пообещали в течение двух недель ответить по электронной почте о том, как завершится потребление услуги», - пояснила Лепайыэ.
«Но обслуживающий сотрудник выразил сомнение, что такой счет поступит и в августе», - добавила она.
Обещанный мейл пришел через три недели.
"Я понимаю вас так, что в счете, выставленном на имя умершего клиента, содержалось приветствие в адрес супруга, который больше не мог принимать счет сам, - написал специалист по связям с клиентами Telia. - Telia выставляет счета на имя клиента до тех пор, пока услуги на имя данного клиента не будут прекращены".
"К сожалению, невозможно прекратить услуги задним числом или добавить имя другого клиента в окончательный счет", - добавил он.
Telia не ответила на запросы Postimees о комментариях. Департамент защиты прав потребителей прокомментировал ситуацию кратко.
«Потребитель имеет право получить счет за услуги, и он должен быть направлен на имя потребителя, заключившего договор, и на адрес электронной почты, предоставленный потребителем. После изменения договора, переоформления и т.д. было бы корректно составлять договорные документы, счета и уведомления на имя лица, с которым был заключен обновленный договор», - сказал глава секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты потребителей и технического надзора Вейко Копамеэс.
По словам Лепайыэ, обратиться в газету ее заставила мысль о том, что таких случаев, вероятно, было много. «Я получила шок, и в конце концов я могу сменить поставщика услуг», - объяснила она.
Приветствие в адрес умершего человека, вероятно, связано с практикой компании приветствовать при отправке счета лицо, заключавшее договор, хотя получателем счета может быть супруг или другой член семьи.
Так, мужчина может получить от Telia в день рождения подписавшей договор супруги письмо следующего содержания: «Здравствуйте, [имя женщины]! Сегодня не обычный день! Сегодня день рождения у особенного человека. Мы поздравили вас с днем рождения".
Керсти Лепайыэ, директор Колледжа мировых языков и культур в Тартуском университете, доцент эстонского языка, говорит, что ей также не подходит, чтобы компания обращалась к ней по имени. Telia использует в приветствии имя человека, от имени которого телефонный номер, кажется, еще с советских времен.
"Людям моего поколения неприяно, если к ним обращаются по имени. Я понимаю, что они хотят быть дружелюбным, и, возможно, это подходит для 20-летних, но ко мне они могли бы обратиться как-то по-другому", - сказала Лепайыэ.
"Какой стиль общения использовать со своими клиентами, компания решает сама - это зависит от практики обслуживания и общих принципов», - объяснил Копамеэс из Департамента защиты прав потребителей.
Дороже, но медленнее
В последнее время служба поддержки клиентов Telia неоднократно подвергалась критике. В конце мая еженедельник Eesti Ekspress писал, что Telia предлагает интернет в два раза дороже и в шесть раз медленнее, чем в других странах.
Telia ответила на критику тем, что цена не всегда являются решающей для клиента при выборе услуги.
«От имени Telia мы считаем, что потребители делают выбор не только с точки зрения цены, но и с точки зрения качества услуги, гибкости и общего обслуживания клиентов. Telia стремится к лучшим результатам во всех этих категориях, и мы уделяем большое внимание качеству предлагаемых нами услуг, а также обслуживанию клиентов», - гласил ответ Telia.
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