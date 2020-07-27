Пн, 27.07.2020
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  • В Нарва-Йыэсуу спасатели разминировали свыше ста снарядов военного времени

В Нарва-Йыэсуу спасатели разминировали свыше ста снарядов военного времени

Mürsud. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Päästeamet

В конце прошлой недели саперам Идаского спасательного центра пришлось разминировать в Нарва-Йыэсуу более 100 взрывных устройств военного времени.

24 июля в деревне Мустанина были обнаружены 34 минометные мины, пять снарядов, две авиационные бомбы и ручная гранат, сообщила в понедельник  BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

25 июля обезврежены найденные в той же деревне 29 взрывных устройств военного времени, а 26 июля - 66 снарядов.

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