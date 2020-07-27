Эксперт: через 20 лет Латвия запустит своих космонавтов

Глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс рассказал в эфире радио Baltkom о том, какие прорывы и события в космической отрасли успеют застать люди, живущие сейчас.

«Я думаю, в течение 20 лет мы сможем из Латвии послать своих космонавтов, которые будут принимать участие в различных программах. Будут внедрять какие-то новые технологические решения, которые разработали ученые. Я думаю, Латвия будет очень активно принимать участие в Европейских лунных программах, в рамках которых Европа взяла курс на создание лунных поселений», – сказал Ирбинс.

Также он предположил, что уже через 20 лет человечество колонизирует Луну и люди смогут автономно жить и развиваться в поселениях вне Земли.

«Лет через 20 у нас будут поселения на Луне. Люди будут туда ездить, работать, развивать технологии, чтобы эти поселения были самостоятельными – чтобы можно было самостоятельно выращивать еду, очищать воду и воздух. Эти технологии также помогут очищать воду и воздух в городах на Земле», – рассказал Ирбинс.

Глава Латвийской ассоциации космической индустрии добавил, что не может с уверенностью сказать, будут ли в ближайшее время колонизировать Марс. По словам Ирбинса, строительство поселений на красной планете обойдется гораздо дороже, чем на Луне.