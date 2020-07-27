Шипулин заразился коронавирусом

Россиянин рассказал, что заболевание диагностировано у него, его жены, тещи и дочери. Тест сына на COVID-19 дал отрицательный результат. Шипулин добавил, что у всех, кроме госпитализированной супруги, болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, спортсмен, который ранее отправил всю семью отдыхать в Сочи, попросил подписчиков воздержаться от поездки на курорт.